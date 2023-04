O armamento chinês nas manobras militares ao redor de Taiwan

A China mobilizou todos os tipos de equipamento militar durante os três dias de manobras que terminaram nesta segunda-feira (10), nos arredores da ilha de Taiwan - que considera parte de seu território.



Os exercícios são a resposta de Pequim à reunião da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, na semana passada, na Califórnia.



Confira abaixo o arsenal usado pela China:



- Navios de guerra -



Os militares chineses confirmaram, nesta segunda, a mobilização do porta-aviões "Shandong" para as manobras, chamadas de "Espada Comum".



O "Shandong" é um dos dois porta-aviões da China e o único construído inteiramente no país. Seu serviço começou em dezembro de 2019.



Militares declararam nesta segunda-feira que é a primeira vez que este porta-aviões participa de testes que incluem o cerco de Taiwan.



A China também disponibilizou contratorpedeiros e fragatas para Taiwan. O Ministério da Defesa taiwanês disse também nesta segunda-feira que detectou 12 navios chineses ao redor da ilha.



O arsenal inclui contratorpedeiro 052C e fragatas 054A.



De acordo com a revista de defesa Naval Technology, o modelo 054A foi projetado para o combate antiaéreo e equipado com mísseis terra-ar de alcance intermediário HQ-16, capazes de atingir alvos a 50 quilômetros de distância.



Horas antes da reunião de Tsai e McCarthy na quarta-feira (5), a China posicionou o "Shandong" nas águas do sudeste de Taiwan, em direção ao Pacífico ocidental.



- Aviões -



Pequim inseriu dezenas de aeronaves no espaço aéreo em torno de Taiwan, incluindo caças J-16 e J10C.



Projetados pela Shenyang Aircraft Corporation, os J-16 são capazes de transportar mísseis de combate de curto alcance, assim como mísseis ar-ar de longo alcance, segundo o jornal estatal Global Times.



Ambos os caças foram utilizados em ataques chineses na Zona de Identificação de Defesa Aérea (Adiz, na sigla em inglês) de Taiwan.



Os especialistas afirmam que os J-16 são os aviões de combate preferidos de Pequim para testar a defesa aérea da ilha.



A empresa especializada em informações militares, Janes, disse que as manobras deste fim de semana também incluíram aviões de alerta e vigilância KJ-500, com uma cobertura de radar de 360°.



A mídia estatal também noticiou a mobilização de aeronaves Y-8 - capazes de detectar submarinos -, modelo já utilizado para patrulhamento no Mar da China Oriental.



- Mísseis -



As Forças Armadas chinesas também usaram os mísseis YJ-12B, que atingiram navios em uma manobra de fogo simulada contra Taiwan.



Há poucas informações sobre esse modelo - uma versão terrestre do míssil supersônico YJ-12 - com alcance de 460 quilômetros e capacidade para transportar ogivas nucleares e convencionais, segundo a organização americana Missile Defense Advocacy Alliance.



Os mísseis balísticos convencionais de curto alcance DF-11 e DF-15 também foram utilizados nos exercícios.



O Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington informou que ambos os modelos estão há décadas em uso, sendo o mais recente, o DF-15, capaz de "alcançar Taiwan, a Península Coreana e o norte da Índia, a partir da China continental".



O canal estatal CCTV indicou que as Forças Armadas da China "simularam fogo de precisão conjunta" contra Taiwan no final de semana.