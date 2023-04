Balanço de avalanche nos Alpes franceses sobe para cinco mortos

Uma mulher foi encontrada morta após uma avalanche em uma geleira nos Alpes franceses, no maciço de Mont Blanc, o que eleva para cinco o número de vítimas fatais, enquanto prosseguem as buscas por uma sexta pessoa, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira.



A procuradora regional Karline Bouisset afirmou que a vítima é uma mulher de 39 anos e confirmou que outra pessoa continua desaparecida.



A avalanche de neve aconteceu no domingo na geleira Armancette, na localidade de Les Contamines-Montjoie, e surpreendeu os esquiadores. De acordo com a prefeitura do departamento de Haute-Savoie, o local tinha um desnível de 1.600 metros e uma largura de 500 metros.



As condições eram "boas" no domingo, afirmou o prefeito de Les Contamines-Montjoie, François Barbier, e o serviço de meteorologia não emitiu nenhum alerta de avalanche.



No domingo, os serviços de emergência encontraram quatro mortos, uma pessoa levemente ferida e oito esquiadores ilesos.



Entre as vítimas fatais estavam dois guias de montanha, indicou o sindicato nacional do setor.