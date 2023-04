Corpos são encontrados nos escombros de prédio em Marselha

Dois corpos foram encontrados nos escombros de um edifício que desabou na cidade francesa de Marselha, anunciou o corpo de bombeiros na madrugada desta segunda-feira (10).



"Dadas as dificuldades particulares da intervenção, a remoção levará tempo", informaram os bombeiros, ao confirmarem informações da imprensa local. "A autoridade judicial procederá à identificação" das vítimas.



A descoberta dos corpos ocorreu quase 24 horas depois da explosão que causou o desabamento do prédio, de quatro andares, localizado no centro da segunda cidade mais populosa da França.



Um oficial informou na noite deste domingo que os socorristas buscavam oito desaparecidos. "A tristeza e a dor são grandes nesta noite", expressou o prefeito da cidade portuária, Benoît Payan. "Todos os serviços da cidade, juntamente com os serviços do Estado, continuam totalmente comprometidos com o prosseguimento das buscas."