Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas em uma avalanche neste domingo na geleira de Armancette, nos Alpes, anunciou no Twitter o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.



O balanço da avalanche ainda é provisório e as "equipes de emergência continuam trabalhando", afirmou o ministro, que expressou solidariedade às vítimas e suas famílias.