EUA: Departamento de Justiça abre investigação sobre vazamento de documentos secretos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou no sábado (8) que abriu uma investigação sobre uma série de documentos que vazaram, muitos deles relacionados à Ucrânia, e que foram divulgados na internet.



O vazamento parece incluir avaliações e relatórios secretos de inteligência que abordam não apenas a Ucrânia e a Rússia, mas também análises muito delicadas sobre aliados dos Estados Unidos.



"Nós estamos em contato com o Departamento de Defesa a respeito da questão e iniciamos uma investigação", disse um porta-voz do Departamento de Justiça à AFP.



Um vazamento constante de dezenas de documentos e slides está sendo publicado no Twitter, Telegram, Discord e outras mídias sociais, assim como sites de chat, há alguns dias.



O Pentágono afirmou na sexta-feira que estava "examinando ativamente o assunto" e que havia encaminhado formalmente ocaso ao Departamento de Justiça.



Funcionários do governo americano afirmaram ao jornal Washington Post que alguns documentos foram manipulados, mas que muitos eram consistentes com os relatórios da CIA World Intelligence Review, que são compartilhados entre as principais autoridades da Casa Branca, do Pentágono e do Departamento de Estado.



Os analistas do Departamento de Defesa afirmam que o vazamento de documentos confidenciais é valioso para Moscou ao demonstrar até que ponto a inteligência de Washington penetrou no aparato militar russo de acordo com a imprensa americana.



Outros documentos contêm informações sobre o debate interno nos governos dos aliados dos Estados Unidos.



Entre os documentos, por exemplo, havia discussões sobre o debate na Coreia do Sul a respeito do fornecimento de projéteis de artilharia aos Estados Unidos para uso na Ucrânia, segundo o jornal The New York Times.



THE NEW YORK TIMES COMPANY



Twitter