Ataque a aldeias deixa mais de 40 mortos em Burkina Faso

Ao menos 44 civis morreram em um ataque a duas aldeias no nordeste de Burkina Faso, realizado na madrugada desta sexta-feira (7) por "grupos terroristas armados", informaram autoridades do país da África ocidental.



"O balanço provisório desse ataque abominável" contra as aldeias de Kourakou e Tondobi é de 44 "civis mortos", indicou o tenente-coronel Rodolphe Sorgho, governador da região do Sahel.



A autoridade, que também informou que houve feridos, indicou que as forças de segurança estavam realizando "ações de estabilização (...) que permitiram eliminar os grupos armados terroristas que realizaram esse ataque".



Burkina Faso, sobretudo o norte do país, está mergulhado desde 2015 em uma espiral de violência atribuída a grupos jihadistas vinculados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI). Os confrontos deixaram mais de 10.000 mortos (civis e militares) e provocaram o deslocamento interno de 2 milhões de pessoas, segundo balanços de ONGs.



O país é chefiado pelo capitão Ibrahi Traorá, que tomou o poder em setembro mediante um golpe de Estado, o segundo em oito meses.