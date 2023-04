Mais de 30 crianças voltam à Ucrânia após deportação ilegal para a Rússia

Trinta e uma crianças retornaram à Ucrânia depois que foram levadas ilegalmente para a Rússia a partir de territórios ucranianos ocupados pelo exército russo, informou uma instituição de caridade neste sábado (8).



"Hoje damos as boas-vindas a outras 31 crianças, que haviam sido enviadas ilegalmente para a Rússia a partir dos territórios ocupados", anunciou nas redes sociais Mykola Kuleba, que dirige a associação Save Ukraine.



Os menores de idade viviam nas regiões Kharkiv (nordeste) e Kherson (sul), ocupadas pelo exército russo há um ano e libertadas pelos ucranianos no último outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), explicou a associação estatal, que combate o que considera deportações ilegais de crianças.



De acordo com a Save Ukraine, o grupo de crianças chegou na sexta-feira (7) a territórios ucranianos controlados por Kiev.



Imagens divulgadas pela organização mostram que elas atravessaram a fronteira a pé e embarcaram em um ônibus para continuar a viagem.



Kuleba elogiou as "mães heroicas" que viajaram a territórios russos, ou controlados pelos russos, para recuperar seus filhos em uma das missões "mais difíceis" da organização de caridade.



Durante a viagem, uma senhora que queria resgatar dois netos morreu por causa do "estresse", explicou Kuleba.



Segundo o diretor da associação, as mães ucranianas foram "interrogadas durante 13 horas" por agentes dos serviços secretos russos.



Ainda de acordo com Kiev, mais de 16.000 crianças ucranianas foram deportadas para a Rússia desde o início da invasão, em 24 de fevereiro do ano passado.



Moscou nega as acusações e afirma que enviou as crianças a territórios russos para que escapassem dos horrores da guerra.