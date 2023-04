Taiwan busca "impedir qualquer ingerência da China em suas águas territoriais" - disse a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, nesta quinta-feira (6), depois que as autoridades marítimas chinesas ameaçaram inspecionar navios de carga e de passageiros.



"Durante minha estada no exterior, nossa equipe de segurança nacional monitora de perto a situação. Nossa ação consiste em garantir uma navegação segura em alto-mar para nossos navios e impedir a ingerência chinesa em nossas águas territoriais", disse Tsai antes de deixar os EUA, onde se reuniu com o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy.