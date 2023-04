Europol desmonta uma das 'maiores' plataformas online de 'hackers'

A agência europeia de polícia, Europol, anunciou nesta quarta-feira (5) que desmontou uma das maiores plataformas de "hackers" do mundo, que vendeu milhões de nomes de usuários de contas roubadas.



A operação teve como alvo a plataforma Genesis Market e resultou em 119 prisões, em uma ação coordenada com mais de 17 países, disse a Europol em um comunicado.



Ao todo, 208 propriedades foram invadidas durante esta operação realizada pelo FBI e pela polícia holandesa desde 2019.



Foram registradas 24 prisões no Reino Unido, informou a agência britânica de combate ao crime, e na Holanda, 17, segundo as autoridades policiais holandesas.



A "Genesis Market colocou à venda a identidade de mais de dois milhões de pessoas até o momento de seu fechamento", disse o escritório da agência europeia de polícia.



A plataforma também propunha a venda de "bots" que infectavam os dispositivos das vítimas por meio de softwares maliciosos ou outros métodos.



Também foram realizadas operações na Austrália, Canadá, Estados Unidos e mais 10 países europeus.



"Perturbamos seriamente o ecossistema do cibercrime, removendo um de seus principais catalisadores", disse Edvardas Sileris, que dirige o Centro Europeu de Luta contra o Cibercrime, citado no comunicado.