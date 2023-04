Marido de ex-primeira-ministra da Escócia é detido em investigação

O marido da ex-primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon, que renunciou recentemente ao posto de chefe de Governo, foi detido no âmbito de uma investigação sobre as finanças do Partido Nacional Escocês (SNP), informou a imprensa britânica nesta quarta-feira (5).



A polícia escocesa anunciou a detenção de um homem de 58 anos, assim como várias operações. A BBC e a agência PA informaram que o detido é Peter Murrell, marido de Sturgeon.



Policiais foram observados diante da casa de Murrell e Sturgeon em Glasgow, assim como na sede do SNP em Edimburgo.



Até meados de março, Murrell era diretor executivo do SNP. Ele renunciou ao cargo depois que o partido negou de maneira falsa à imprensa que havia perdido 30.000 membros, em meio a uma campanha interna para designar um novo líder.



As investigações em curso envolvem o suposto desaparecimento de 600.000 libras esterlinas (750.000 dólares) doadas nos últimos anos com o objetivo de organizar um novo referendo de independência, um projeto paralisado atualmente diante do veto do governo britânico.



Em um comunicado, o partido considerou que não era oportuno "comentar uma investigação policial em curso, embora o SNP colabore plenamente com a investigação e continuará colaborando".



Nicola Sturgeon, que foi a chefe de Governo da Escócia por oito anos e passou 15 anos em cargos de alto escalão, anunciou sua renúncia de maneira surpreendente em fevereiro, alegando que estava sem energia.



A saída da carismática política, que liderou com determinação a luta pela independência, enfraqueceu o partido, dividido após a campanha interna que resultou na eleição de Humza Yousaf, de 37 anos, como primeiro-ministro na semana passada.