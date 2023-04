Congresso do Peru arquiva pedido de destituição contra presidente Boluarte

O Congresso do Peru arquivou, nesta terça-feira (4), um pedido de destituição contra a presidente Dina Boluarte, promovido pela esquerda opositora diante da repressão aos protestos que eclodiram após a deposição de seu antecessor, Pedro Castillo, que deixaram cerca de 50 mortos.



"Foram a favor 37 congressistas, 64 contra, 10 abstenções: portanto, a moção de vacância da presidente Dina Boluarte não foi admitida e é arquivada", anunciou o presidente do Congresso, José Williams.



A sessão contou com a participação de 114 dos 130 legisladores. Segundo o regulamento do Congresso, era necessário um mínimo de 50 votos para que a moção fosse levada a debate. Várias bancadas de esquerda votaram a favor, enquanto os votos contra e as abstenções vieram dos partidos de direita e extrema direita.



O congressista Hamlet Echeverría defendeu a moção por "incapacidade moral", afirmando que Boluarte ordenou a "execução" de 50 manifestantes, a maioria de grupos que tentaram tomar de assalto dois aeroportos nas regiões de Puno e Ayacucho, e foram repelidos pelas forças estatais.



A Presidência peruana, por sua vez, louvou a decisão do Congresso e exortou as forças políticas a trabalharem juntas.



"A presidente Dina Boluarte saúda que, nas circunstâncias em que necessitamos manter a unidade e a estabilidade do país, prevaleça o respeito à ordem constitucional e à democracia", assinalou a Presidência no Twitter.



A iniciativa contra Boluarte foi promovida por movimentos de esquerda afins ao ex-presidente Castillo, que foi destituído pelo Congresso em 7 de dezembro após uma tentativa fracassada de golpe de Estado ao tentar dissolver o Legislativo e governar por decreto.



Aos 60 anos, Boluarte, que era vice-presidente de Castillo, assumiu o poder em 7 de dezembro, cargo que deve exercer até julho de 2026.



Apesar da rejeição, os legisladores podem continuar apresentando moções de destituição contra a governante. Castillo, que exerceu 17 meses de seu mandato, enfrentou dois pedidos deste tipo antes de ser deposto.



Sua queda desencadeou violentos protestos nas regiões andinas do sul do Peru e em Lima, com mais de 50 mortos e mil feridos. Em 10 de janeiro, o Ministério Público abriu uma investigação contra Boluarte por supostos crimes de "genocídio, homicídio qualificado e lesões graves", embora ela desfrute de imunidade, que a impede de ser eventualmente levada a julgamento enquanto estiver no poder.



As manifestações contra Boluarte exigem a renúncia do governo, o fechamento do Congresso e a antecipação das eleições gerais.