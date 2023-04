Nova coleção de arte do ator Alain Delon vai a leilão

Uma coleção de 81 obras de arte da lenda do cinema francês, Alain Delon, irá a leilão em 22 de junho, anunciou a casa de leilões Bonhams Cornette de Saint Cyr, nesta terça-feira (4), em Paris.



A coleção, avaliada entre 4 a 5 milhões de euros (24,4 a 30,6 milhões de reais), inclui esculturas, quadros de pintores como Eugène Delacroix e desenhos do Renascimento italiano, entre eles um de Veronese.



"Comprei meu primeiro desenho em 1964 em Londres. Com o passar dos anos, adquiri desenhos, quadros e esculturas que chegaram a me emocionar, falaram comigo e até me emocionaram", disse o ator de 87 anos no catálogo de venda.



"Estas obras me acompanharam durante muitos anos e fazem parte da minha vida", afirmou.



Entre as obras se destacam um quadro a óleo do pintor francês Raoul Dufy intitulado "A praia de Sainte-Adresse, 1906", avaliado entre 600.000 e 800.000 euros (R$ 3,3 a R$ 4,4 milhões) e um quadro de Eugène Delacroix de 1825 chamado "Cavalo Árabe Amarrado a uma Estaca", com o valor de 400.000 a 600.000 euros (2,2 a 3,3 milhões de reais), disse, ao apresentar a venda, Arnaud Cornette, da casa de Saint Cyr.



O conjunto será exibido entre maio e junho em uma exposição itinerante em Nova York, Hong Kong, Genebra, Londres e Paris, antes do leilão.



Em 2007, Delon se desfez de suas obras modernas e explicou ao jornal Le Monde "que preferia liquidar isso agora", já que detesta vendas póstumas.



Neste arremate, que incluiu obras de artistas como Estève, Manessier e Olivier Debré, foram registrados sete recordes mundiais, em parte pela popularidade do proprietário da coleção.



Em 2016, depois de ter se desfeito de sua coleção de vinhos, relógios e de armas, Delon leiloou com muito sucesso uma coleção de esculturas em bronze da Bugatti.