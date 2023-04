Governo central iraquiano e Curdistão fecham acordo para exportação de petróleo

O governo central do Iraque e as autoridades do Curdistão iraquiano assinaram um acordo para retomar as exportações de petróleo desta região autônoma para a Turquia a partir desta terça-feira (4), após uma interrupção de 10 dias.



A questão do petróleo prejudica há muito tempo as relações entre as autoridades de Bagdá e as do Curdistão iraquiano, região autônoma no norte do país cuja capital é Erbil.



O acordo, assinado em Bagdá na presença dos primeiros-ministros iraquiano, Mohamed Shia al Sudani, e curdo, Masrur Barzani, prevê que o petróleo curdo volte a ser exportado para Ceyhan a partir de "hoje" (terça-feira), de acordo com uma autoridade curda iraquiana.



As vendas de petróleo curdo serão feitas por meio da empresa petroleira estatal iraquiana Somo, disseram um funcionário do governo iraquiano e uma fonte curda iraquiana, que pediu anonimato.



A receita das exportações irá para uma conta administrada pelas autoridades curdas, mas supervisionada por Bagdá.



Barzani enfatizou no Twitter que o acordo é "temporário" até que o Parlamento vote uma lei de petróleo e gás. "Mas é uma etapa vital para encerrar a longa disputa entre Erbil e Bagdá", acrescentou.



