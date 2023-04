Partido conservador do ex-primeiro-ministro Borisov vence eleições na Bulgária

O partido conservador Gerb, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, venceu as eleições legislativas de domingo na Bulgária, mas sem a garantia de que conseguirá formar o governo, de acordo com os resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira.



A formação recebeu 26,47% dos votos e superou a lista liberal de Kiril Petkov (24,96%), um empresário formado em Harvard que governou o país por alguns meses em 2022.



O partido centrista de Petkov, Continuemos a Mudança, estabeleceu uma aliança com a coalizão de direita Bulgária Democrática.



Nas eleições legislativas anteriores, de outubro de 2022, o partido Gerb venceu por cinco pontos, mas não conseguiu estabelecer alianças.



Depois de passar uma década no poder, em um governo marcado por denúncias de corrupção, Borisov, de 63 anos, está isolado politicamente.



Desde a queda de Borisov no fim de 2021, após meses de protestos contra a corrupção, o país mais pobre da União Europeia enfrenta uma crise sem precedentes desde o fim do comunismo.



A votação de domingo foi a quinta eleição no país em dois anos. E com resultados tão apertados, os analistas já projetam novas eleições, provavelmente ainda ete ano.



O partido ultranacionalista pró-Rússia Vazrajdane (Renascimento) virou a terceira força política do país, com 14,39% dos votos, um aumento expressivo em relação aos 10% obtidos em outubro.