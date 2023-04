Exército ucraniano diz que ainda 'mantém' Bakhmut

O Exército ucraniano afirmou na noite deste domingo (2) que "ainda mantém" a cidade de Bakhmout, no leste da Ucrânia, que o grupo paramilitar russo Wagner afirmou ter tomado depois de conquistar a prefeitura.



"O inimigo não parou seu ataque a Bakhmout. No entanto, os defensores ucranianos defendem bravamente a cidade, repelindo numerosos ataques inimigos", postou o Estado-Maior ucraniano em sua página no Facebook horas antes do grupo Wagner afirmar controlar a prefeitura.



O líder do grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, disse nesta segunda-feira (3, noite de domingo em Brasília) através de seu canal no Telegram, que, "no sentido legal, Bakhmut está tomada. O inimigo está concentrado nas áreas ocidentais" da cidade.



Em um vídeo que acompanhou a postagem, Prigozhin pôde ser visto segurando a bandeira russa com uma inscrição em homenagem ao blogueiro militar russo Vladlen Tatarsky, que foi morto neste domingo em um ataque a bomba em um café em São Petersburgo.



A luta por Bakhmut é a batalha mais longa da ofensiva russa na Ucrânia.



As forças russas e ucranianas investiram pesadamente em sua luta por Bakhmut, embora analistas vejam a cidade como tendo pouco valor estratégico.



A Ucrânia diz que a batalha por essa cidade industrial é fundamental para manter as forças russas sob controle ao longo de toda a frente oriental.



