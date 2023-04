Terremoto de magnitude 7,0 atinge o noroeste de Papua-Nova Guiné

Um forte terremoto de magnitude 7,0 atingiu o noroeste de Papua-Nova Guiné na manhã desta segunda-feira (3, tarde de dominigo em Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O epicentro do terremoto foi localizado a cem quilômetros da cidade costeira de Wewak e a uma profundidade de 62 quilômetros.



O tremor aconteceu pouco depois das 04h00, no horário local, sem relatos de danos ou vítimas a princípio.



Nem as autoridades locais nem o USGS emitiram um alerta de tsunami.



O afrouxamento do solo macio na área do terremoto, no entanto, pode causar danos, como um afundamento substancial do solo ou deslizamento de terra horizontal, disse a agência de sismologia. Apesar disso, a área afetada é pouco povoada.



O terremoto atingiu uma área cerca de 100 quilômetros a leste da fronteira com a Indonésia, na ilha de Nova Guiné.



A província de Nova Bretanha, uma ilha remota no leste de Papua-Nova Guiné, foi atingida por um terremoto de magnitude 6,2 no final de fevereiro.