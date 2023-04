Sobe para 26 número de mortos por tornados e tempestades violentas nos EUA

Pelo menos 26 pessoas morreram no sul e centro-oeste dos Estados Unidos devido às violentas tempestades e tornados que destruíram casas e comércios, segundo novo balanço divulgado neste domingo(2).



O estado do Tennessee registrou uma alta de sete para nove mortes em incidentes relacionados a fortes tempestades no condado de McNairy, a leste de Memphis, disse à AFP Maggie Hannan, porta-voz regional da agência de gerenciamento de desastres.



Com isso, o balanço de óbitos no país subiu de 24 para 26.



"Eu podia sentir a casa inteira tremendo", disse Janice Pieterick, cuja casa viu portas e janelas de vidro explodirem quando o tornado atingiu o condado de Lewis. "Todos nós nos aconchegamos", ela confessou.



Essas mortes se somam às 15 nos estados de Arkansas, Mississippi e Alabama, no sul, e em Indiana e illinois, no centro-oeste americano.



-Emergência -



No Arkansas, tornados devastadores mataram cinco pessoas, segundo Sarah Huckabee Sanders, governadora deste estado rural do sul, durante uma coletiva de imprensa. No sábado, Sanders declarou estado de emergência geral e mobilizou a Guarda Nacional, após falar com o presidente Joe Biden.



Moradores de Little Rock, a capital do estado, acordaram neste sábado com uma imagem sombria de carros capotados, árvores enormes arrancadas do solo, linhas telefônicas quebradas e casas destruídas.



"Sabemos que muitas pessoas tiveram que se deslocar e estão buscando refúgio", informou o prefeito de Little Rock, Frank Scott Jr.



A cidade de Wynne, no nordeste do estado, está "cortada em duas por danos de leste a oeste", lamentou sua prefeita, Jennifer Hobbs, à CNN.



No vizinho Mississípi, o serviço de gestão de crise relatou uma morte e vários feridos no condado de Pontotoc, ao sul de Memphis.



Um idoso morreu no Alabama quando um tornado atingiu sua casa, disseram as autoridades de Huntsville.



O mau tempo atingiu a costa leste dos EUA no sábado, com tempestades, granizo e ventos fortes que devem continuar no domingo.



- Show trágico -



No estado de Illinois (centro-leste dos Estados Unidos), as fortes tempestades também provocaram estragos.



Na madrugada de sábado, o desastre atingiu a cidade de Belvidere, Illinois, após uma forte tempestade provocar o desabamento do telhado e parte da fachada do Teatro Apollo durante um show de uma banda de heavy metal.



O chefe dos bombeiros de Belvidere, Shawn Schadle, confirmou uma pessoa morta e 28 feridas no desastre, cinco com lesões graves.



Imagens de televisão mostraram a evacuação de espectadores feridos em macas, enquanto fotos publicadas nas redes sociais mostraram a magnitude dos estragos no local.



No condado de Crawford, três pessoas morreram devido ao colapso de uma casa, disse o porta-voz do serviço de emergências de Illinois, Kevin Sur.



No estado vizinho de Indiana, três pessoas foram confirmadas como mortas depois que uma tempestade varreu o condado de Sullivan, disseram autoridades citadas pela mídia local.



E em Delaware, uma pessoa morreu devido ao colapso de "uma estrutura" no condado de Sussex, segundo as autoridades.



- Rumo ao norte -



Na passagem pelo nordeste do país, os mais atingidos foram Ohio e Pensilvânia, quando as tempestades seguiram para o norte.



"As rajadas de vento máximas podem se aproximar de 60 milhas (100 quilômetros) por hora em grande parte das montanhas Apalaches, no alto vale de Ohio e no Médio Atlântico hoje", alertou o Sistema Nacional de Meteorologia (NWS) no domingo.



Também há alerta de tornado e fortes tempestades no estado de Nova York.



Mais de 650.000 residências ainda estavam sem energia no sábado em Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Kentucky e Virgínia Ocidental, de acordo com o site Poweroutage.us.



Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.



Há uma semana, um tornado atingiu o Mississípi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. O presidente Joe Biden visitou o local na sexta-feira.



Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas foram mortas por tornados no Kentucky.



