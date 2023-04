Papa Francisco sobre rótulo de comunista: 'Leia Mateus 25'

Papa Francisco disse que condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2018, foi injusta (foto: Filippo MONTEFORTE/AFP)









“Padre, você é comunista? Minha carta de identidade é Mateus 25. Leia Mateus 25 e veja se quem escreveu não era comunista. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestisse. Essa é a regra de conduta”, afirmou o Papa Francisco.





O capítulo 25 do evangelho segundo Mateus trata da entrada no reino dos céus. A interpretação mais comum do texto é que para entrar nos domínios de Deus é preciso ter sido bom com qualquer pessoa em vida. Aqueles que negassem tal “regra de conduta” iriam para o “tormento eterno”, aqueles que a seguissem iriam para a “vida eterna”.

Extrema-direita

Sobre a extrema-direita, o líder da igreja católica disse que ela é uma preocupação constante, e que a melhor coisa a se fazer em um debate com políticos e pensadores da ideologia extremista é falar sobre justiça social e de forma horizontal.





“A extrema-direita se recompõe, é curioso. Se recompõe sempre porque é centrípeta (movimento para dentro) não centrifuga (movimento para fora). Não se cria para fora possibilidades de reforma, ela é sempre centrípeta”, explicou o papa.

Dilma e Lula

Na entrevista, realizada antes de o Papa ser internado na última quarta-feira (29/3) e exibida na quinta-feira (30/3), pela C5N, o pontífice afirmou que o presidente Lula foi condenado pela justiça sem provas. Francisco lembrou dos exemplos brasileiros quando perguntado sobre o "lawfare", termo usado para definir o uso do sistema de Justiça de determinado país para perseguição política de adversários.





Além disso, quando o jornalista afirmou que Dilma foi cassada em 2016 por um "ato administrativo menor", o santo padre rebateu, afirmando que a ex-mandatária é " uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente".

"Papa comunista"

Pelas redes sociais, deputados do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticaram o Papa Francisco, inclusive acusando o líder católico de comunismo.





"O papa é o representante de Jesus, mas os comunistas que ele apoia não acreditam em Jesus e muito menos em Deus. Qual o objetivo do papa ao dizer que o 'descondenado' Lula foi preso injustamente? Difícil seguir esse Papa", comentou o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) em uma publicação.





“O trabalho para acabar com o comunismo é extremamente longo e árduo, principalmente quando temos contra nós o maior representante da igreja católica no mundo", afirmou o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ), no Facebook.

O Papa Francisco antecipou "possíveis acusações de comunismo" por conta da entrevista em que falou sobre a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), elogiou a ex-presidente Dilma Rousseff, e disse que o melhor remédio para a extrema-direita é a justiça social.