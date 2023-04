Tornado violento atinge o Arkansas, no sul dos EUA

Um violento tornado varreu, nesta sexta-feira (31), a cidade de Little Rock, capital do estado de Arkansas, no sul dos Estados Unidos, causando danos importantes e vários feridos, segundo as autoridades, que não registraram, por ora, nenhuma morte.



"Ocorreram danos significativos no centro de Arkansas", tuitou a governadora Sarah Huckabee Sanders, que declarou o estado de emergência no estado e mobilizou a Guarda Nacional.



"Sabemos que 24 pessoas foram hospitalizadas em Little Rock e não temos conhecimento de nenhuma morte neste momento", escreveu o prefeito da cidade, Frank Scott, também no Twitter.



Lara Farrar, jornalista de uma publicação econômica local, disse à AFP por telefone que estava "totalmente comovida" pela destruição perto de sua casa em Little Rock, cidade de 200.000 habitantes.



"Alguns edifícios ficaram completamente sem telhado", assinalou, ao compartilhar imagens de casas destruídas, com as paredes parcialmente derrubadas e árvores caídas.



A governadora Sanders também reportou "danos importantes" na localidade de Wynne, a leste de Little Rock.



Vídeos de jornalistas locais compartilhados nas redes sociais mostram uma grande massa negra em formato de funil rasgando o céu na tarde desta sexta-feira em Little Rock.



Por volta das 20h50 (horário de Brasília), cerca de 90.000 pessoas ficaram sem eletricidade no Arkansas, e 45.000 no estado vizinho de Iowa, segundo o site especializado PowerOutage.us.



Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.



Há uma semana, um tornado arrasou o Mississipi, matou 25 pessoas e causou graves danos a propriedades. O presidente Joe Biden visitou o local na sexta-feira.



Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas morreram depois de tornados que varreram o Kentucky.



Twitter