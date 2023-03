Biden pede à Rússia que liberte repórter do WSJ, que pede expulsão de embaixador russo

O presidente Joe Biden exigiu nesta sexta-feira (31) que a Rússia liberte o repórter do veículo The Wall Street Journal preso sob acusações de espionagem e detido em Moscou enquanto aguarda julgamento.



"Deixe-o ir", pediu Biden ao responder a perguntas de repórteres na Casa Branca. O jornal pediu, por sua vez, a expulsão do embaixador russo nos Estados Unidos.



"Expulsar o embaixador russo nos Estados Unidos, assim como os jornalistas russos que trabalham aqui, seria o mínimo" que deveria ser feito, afirmou o jornal americano em editorial publicado na madrugada de quinta para sexta-feira.



"O momento escolhido para a prisão parece uma provocação calculada para irritar os Estados Unidos e intimidar a imprensa estrangeira que ainda trabalha na Rússia", acrescentou.



Evan Gershkovich, um repórter russo de 31 anos conhecido por seu rigor jornalístico, foi preso em Yekaterinburg sob suspeita de "espionagem".



Em uma audiência perante um tribunal de Moscou, ele negou as acusações, de acordo com a agência de notícias estatal russa Tass. O jornalista americano está em prisão preventiva até 29 de maio, medida que poderá ser prorrogada à espera de um possível julgamento.



Segundo Tass, o assunto foi classificado como "sigiloso", o que restringe a publicação de informações sobre o tema.



A União Europeia, por meio de seu chefe da diplomacia, Josep Borrell, "condenou" a prisão de Gershkovich.