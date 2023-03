Moçambique sofre a pior epidemia da cólera em uma década

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta sexta-feira (31) que Moçambique sofre a pior epidemia de cólera em uma década após a passagem do ciclone.



"As epidemias de cólera são comuns em Moçambique entre outubro e abril, mas com cerca de 21.000 casos e 95 mortos, esta é a maior epidemia em uma década", informou o representante da OMS para Moçambique, o médico Severin Ritter von Xylander, por videoconferência transmitida de Maputo para os jornalistas em Genebra.



O funcionário da OMS alertou que "a epidemia continua se espalhando geograficamente" e destacou que na semana passada o surto afetou cinco novos distritos.



As inundações causadas pelo ciclone, segundo Ritter von Xylander, "estão diminuindo, mas o acesso à água potável e à rede de saneamento continua difícil".



O ciclone Freddy passou na região do sul da África duas vezes em poucas semanas.



A OMS informou que a tempestade destruiu mais de 132 mil casas e deixou 184 mil desabrigados em Moçambique.