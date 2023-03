Desabamento de piso em templo na Índia provoca 36 mortes

O desabamento do piso de um templo hindu na Índia provocou 36 mortes, depois que as equipes de emergência encontraram o corpo da última pessoa que estava desaparecida, informou a polícia.



Dezenas de fiéis celebravam na quinta-feira uma grande festa religiosa na cidade de Indore quando o chão cedeu e as vítimas caíram em um poço ladeado por uma escada usada em rituais religiosos.



"Dezessete pessoas foram resgatadas ontem (quinta-feira). Trinta e seis corpos foram recuperados", disse à AFP Manish Kapooria, policial da cidade.



No local estavam mulheres, crianças e um bebê de 18 meses, que caíram em um poço de 7,5 metros de profundidade, informou o jornal Times of India.



O primeiro-ministro Narendra Modi afirmou na quinta-feira que estava "muito triste" com o acidente.



O governo prometeu indenizações de 200.000 rupias (2.400 dólares) aos parentes das vítimas.



O ministro do Interior do estado de Madhya Pradesh, onde fica Indore, anunciou a abertura de uma investigação.



Templos em toda a Índia estavam lotados de fiéis para o festival Ram Navami, que celebra o aniversário da divindade hindu Rama.