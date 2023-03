Tripulantes de petroleiro dinamarquês sequestrados no Golfo da Guiné

O petroleiro dinamarquês de bandeira da Libéria atacado em 25 de março no Golfo da Guiné foi localizado e resgatado perto da costa de São Tomé e Príncipe, mas uma parte da tripulação foi sequestrada, anunciou a empresa proprietária nesta sexta-feira.



O Monjasa Reformer foi localizado na quinta-feira pela Marinha francesa, mas apenas parte dos 16 tripulantes estavam a bordo, informou a empresa Monjasa em um comunicado.



No momento da chegada dos militares franceses, "os piratas haviam abandonado o navio e levaram parte dos tripulantes", explicou a empresa.



A Monjasa não informou o número de reféns e a nacionalidade das vítimas, mas indicou que está trabalhando com as autoridades locais para obter a libertação de todos.



Nenhum dano foi observado no navio ou na carga de combustível.



O petroleiro, de 135 metros de comprimento, foi atacado no sábado passado a cerca de 140 milhas náuticas do porto congolês de Pointe Noire.



A empresa só revelou o ataque na terça-feira, depois de três dias sem notícias da tripulação.



O Golfo da Guiné virou o principal ponto da pirataria marítima mundial nos últimos anos, mas os ataques diminuíram nos últimos dois anos.