Um promotor de Nova York confirmou nesta quinta-feira (30) o indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e seu escritório disse que organiza a "rendição" do magnata, depois que um grande júri decidiu indiciá-lo por pagar US$ 130 mil a uma atriz pornô em 2016.



"Esta noite, contatamos o advogado do Sr. Trump para coordenar sua rendição ao gabinete do promotor federal de Manhattan para a leitura das acusações", informou o escritório do promotor federal do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, em um comunicado, observando que a acusação permanece selada.