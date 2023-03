Moradores são retirados nos EUA após descarrilamento de trem que transportava etanol

Um trem que transportava etanol descarrilou e pegou fogo nesta quinta-feira (30) no norte dos Estados Unidos. A polícia informou que o acidente obrigou a evacuação dos moradores da área.



O veículo da companhia ferroviária Burlington Northern Santa Fe (BNSF) descarrilou por volta de 1h00 local (03h no horário de Brasília), na região de Raymond, em Minnesota.



O comunicado do Xerife do condado de Kandiyohi, Eric Tollefson, informou que "os departamentos de bombeiros de Raymond e diversos departamentos da região responderam quando vários dos vagões-cisterna começaram a pegar fogo e foi avaliado que transportavam um tipo de etanol", enquanto outros transportavam xarope de milho.



Uma ordem de evacuação foi emitida para as pessoas que moram em uma zona de 800 metros em torno da área do descarrilamento e as viagens para a cidade de Raymond são desencorajadas, acrescentou o comunicado.



Não há mortos nem feridos, de acordo com o ministro de Transporte, Pete Buttigieg, que afirmou pelo Twitter estar acompanhando a situação "de perto".



O acidente aconteceu dois meses após o descarrilamento de outro trem em East Palestine, Ohio (nordeste), cuja retirada de centenas de pessoas foi provocada devido a um grande incêndio.



O trem de Ohio transportava, entre outras coisas, cloreto de vinila, um produto químico altamente inflamável utilizado na fabricação de plástico.



As autoridades realizaram o despejo "controlado" de cloreto de vinila para evitar uma possível explosão, uma decisão bastante criticada. A liberação dos gases tóxicos causou queixas de náuseas e dor de cabeça entre os moradores.



Estes acidentes são frequentes nos Estados Unidos, onde 1.164 trens descarrilaram em 2022, uma média de três por dia, segundo os serviços ferroviários.



