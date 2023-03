Vaticano: saúde do papa melhora progressivamente e 'voltou ao trabalho' no hospital

A saúde do papa Francisco "melhora progressivamente" depois que o pontífice passou a noite no hospital Gemelli, de Roma, onde "leu alguns jornais e voltou ao trabalho", anunciou nesta quinta-feira (30) a Secretaria de Imprensa do Vaticano.



"Sua Santidade, o papa Francisco, descansou bem durante a noite. O quadro clínico melhora progressivamente, e os tratamentos previstos continuam. Esta manhã, depois do café da manhã, leu alguns jornais e voltou ao trabalho", afirmou em um comunicado o porta-voz do pontífice, Matteo Bruni.



Francisco, de 86 anos, está internado desde quarta-feira (29) com uma "infecção respiratória". As audiências previstas para quinta e sexta-feira foram canceladas para receber tratamento adequado, segundo a Santa Sé.



"Antes do almoço, ele foi à capela do apartamento privado, onde se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia", relata o comunicado oficial.



O pontífice está no 10º andar do hospital romano, totalmente reservado para os papas e apelidado de "Vaticano 3" pelas sete vezes em que esteve internado João Paulo II, falecido em 2005.



O anúncio da inesperada hospitalização de Francisco levantou fortes dúvidas sobre o real estado de saúde do primeiro papa latino-americano da história, que, nos últimos dias, vinha se queixando de dificuldades respiratórias.