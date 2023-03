Justiça israelense absolve homem 13 anos depois de condená-lo por assassinato

Um tribunal israelense absolveu nesta quinta-feira (30) um homem condenado há 13 anos pelo assassinato de uma menina, reacendendo o mistério sobre um caso que chocou o país.



"O tribunal distrital de Nazaré hoje absolveu (...) Roman Zdorov do assassinato de Tair Rada", disse o tribunal em um comunicado.



Rada foi encontrada com a garganta cortada em uma poça de sangue no banheiro de sua escola em Katzrin, nas Colinas de Golã ocupadas por Israel, em dezembro de 2006. Ela tinha 13 anos.



Zdorov, um ucraniano que mora em Israel e trabalhava em um canteiro de obras na escola, foi preso alguns dias depois e acusado no mesmo tribunal de Nazaré com base em evidências e uma confissão que ele posteriormente retirou.



Ele foi condenado em 2010 e sentenciado à prisão perpétua. A decisão foi mantida em um novo julgamento realizado em 2014.



Em 2021, o tribunal superior concedeu a Zdorov o direito a um julgamento adicional no tribunal de Nazaré, permitindo-lhe permanecer em prisão domiciliar durante o julgamento, que culminou nesta quinta-feira, quando dois dos três juízes o consideraram inocente do assassinato de Rada.



Os juízes que o absolveram citaram "dúvidas firmes e razoáveis" sobre a culpa de Zdorov e que "a acusação falhou em provar a culpa do réu", de acordo com o veredicto.



Com sua esposa e filho no tribunal, Zdorov chorou quando o líder do painel de juízes o considerou inocente e ordenou sua libertação mais de 16 anos após sua primeira prisão.



Em breves declarações à imprensa após a audiência, Zdorov agradeceu aos que o apoiaram.



"A verdade saiu vitoriosa", disse ele.



A absolvição de Zdorov gerou grande interesse em Israel, com capas em todos os principais jornais e programas de televisão.



O assassinato e seus longos procedimentos jurídicos têm dominado Israel há anos, com livros e filmes que proclamam a inocência ou a culpa de Zdorov.