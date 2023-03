Ataque israelense perto de Damasco fere dois soldados sírios

Israel lançou um ataque com mísseis perto de Damasco nesta quinta-feira (29) (noite de quarta-feira em Brasília), deixando dois soldados sírios feridos, informou o Ministério da Defesa do país árabe.



Desde o início da guerra na Síria, Israel efetuou centenas de ataques sobre este país, principalmente contra posições de forças pró-Irã e de combatentes do grupo Hezbollah libanês, mas também do exército convencional de Damasco.



As explosões foram ouvidas na capital síria durante a madrugada, disse um correspondente da AFP.



"Por volta de 01h20 do horário local (19h20 de quarta-feira em Brasília), o inimigo israelense realizou um ataque aéreo das Colinas de Golã ocupadas contra várias posições nas proximidades de Damasco", disse o ministério, que não deu detalhes sobre os objetivos do ataque que causou ferimentos em dois militares, além de danos materiais.



O ministério acrescentou que a defesa aérea interceptou vários mísseis.



Embora Israel raramente comente sobre esses ataques, reconheceu que realiza essas operações para impedir que as forças de seu arquirrival Irã se estabeleçam nas proximidades de seu território.