Intelectual pede redefinição do termo 'raça' na língua espanhola

Um paleontólogo espanhol propôs nesta quarta-feira (29) alterar a definição de "raça" do dicionário para uma mais rigorosa, durante o Congresso Internacional da Língua Espanhola que está sendo realizado na cidade de Cádiz.



José María Bermúdez de Castro, ganhador do Prêmio Príncipe de Astúrias de Pesquisa em 1997, e membro da Real Academia Espanhola (RAE), sugeriu a seguinte definição: "cada um dos grupos em que, sem fundamentação científica, subdividiu a humanidade por afinidades de seu fenótipo".



Atualmente, a primeira definição de "raça" no dicionário RAE diz respeito à "casta, ou qualidade de origem, ou linhagem".



De acordo com o doutor em ciências biológicas, a segunda designação, "cada um dos grupos em que algumas espécies biológicas se subdividem, cujas características diferenciais são perpetuadas por herança", continua tendo um caráter de diferenciação entre "alguns grupos humanos".



O professor de paleontologia da Universidade Complutense de Madrid ainda solicitou que sejam revistas as palavras em que o termo "raça" aparece, como "etnia", "antropografia" - "parte da antropologia que trata da descrição das raças humanas e suas variedades" - ou "monogenismo" - uma "doutrina, segundo a qual todas as raças humanas são descendentes de um único tipo primitivo".



O Congresso divulgou uma nota, afirmando que "a RAE já está trabalhando em novos significados, caso haja um possível uso discriminatório da linguagem".