A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira (29) por consenso uma resolução "histórica" que solicita o parecer da Corte Internacional de Justiça sobre as "obrigações" dos Estados na luta contra o aquecimento global.



"Juntos, estão escrevendo a história", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, aos delegados, estimando que, embora não seja vinculante, a opinião do órgão judicial da ONU pode ajudar os líderes mundiais a "adotar as medidas climáticas mais corajosas e fortes que o mundo tanto precisa".