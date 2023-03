ELN mata nove militares em ataque na Colômbia

Nove soldados morreram na Colômbia em um ataque da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em meio a negociações de paz com o governo - informaram o presidente Gustavo Petro e o Exército nesta quarta-feira (29).



"De maneira preliminar, nos informam sobre o assassinato de 9 dos nossos soldados" em El Carmen, departamento de Norte de Santander (nordeste), afirmou o Exército em mensagem enviada à imprensa, na qual atribuiu o atentado ao ELN.



No Twitter, o presidente manifestou seu "total repúdio" ao episódio. Sem fazer referência ao ELN, Petro garantiu que os militares foram vítimas "daqueles que hoje estão absolutamente longe da paz e do povo".



De acordo com o governo de Norte de Santander, que faz fronteira com a Venezuela, oito militares estão feridos.



A organização guerrilheira dialoga com emissários de Petro desde novembro para pôr fim ao levante armado de quase seis décadas.



Em março, realizaram um segundo ciclo de negociações na Cidade do México, mas sem chegar a um acordo de cessar-fogo.



Em janeiro, as partes viveram seu momento mais tenso quando os rebeldes negaram uma trégua bilateral com os principais grupos armados do país que Petro havia anunciado na véspera de Ano Novo.



As hostilidades continuaram e o exército denuncia os frequentes sequestros e ataques com explosivos que deixam vários mortos e feridos.



O incidente desta quarta-feira é o que mais deixou vítimas desde que o mandatário assumiu o poder em agosto de 2022.



Em setembro, dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que não aceitaram o acordo de paz de 2016 mataram sete policiais no departamento de Huila (centro).



Primeiro presidente da esquerda no poder na Colômbia, Petro quer dar um fim aos conflitos sob a política de "Paz total", que esbarra no maior produção mundial de cocaína, principal fonte de financiamento dos grupos armados que atuam no país.



Um terceiro ciclo de negociações entre o governo e a ELN será realizado em Cuba, embora ainda não tenha data nem local definido.