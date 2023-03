Turcomenistão gastará US$ 5 bilhões para construir cidade em homenagem a seu ex-presidente

O Turcomenistão gastará cerca de 5 bilhões de dólares (R$ 25,8 bilhões), mais de um décimo de seu PIB anual, para construir uma cidade em homenagem ao homem forte e ex-presidente Gurbanguly Berdimukhamedov, disseram fontes oficiais nesta quarta-feira (29).



O Turcomenistão, uma ex-república soviética que faz fronteira com o Mar Cáspio, enriquece com a venda de suas vastas reservas de gás.



Este país de cerca de seis milhões de habitantes é governado há mais de 16 anos pelos Berdimukhamedov.



A nova cidade em construção foi nomeada Arkadag em dezembro em homenagem a Gurbanguly Berdimukhamedov, presidente entre 2006 e 2022.



Este ex-dentista de 65 anos, conhecido pleos excessos e culto à personalidade, detém o título de Herói Protetor (Arkadag). Seu filho de 41 anos, Serdar, assumiu o poder em março de 2022.



"A primeira fase de construção da cidade de Arkadag custa cerca de 3,3 bilhões de dólares (R$ 17 bilhões) e estimamos que a segunda fase vai custar cerca de 1,5 bilhão de dólares (R$ 7,7 bilhões)", disse o representante do comitê estatal responsável pela construção desta cidade, Deriageldi Orazov.



Segundo a mesma fonte, o custo exato será determinado após a licitação.



Em comparação, o PIB do Turcomenistão é de cerca de 45 bilhões de dólares (R$ 232,7 bilhões), de acordo com o Banco Mundial.



Não foi marcada uma data de inauguração para Arkadag, que deve acomodar 73 mil habitantes e fica a cerca de trinta quilômetros da capital Ashjabat, em uma zona sísmica.