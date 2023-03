Diplomata dos EUA viajou à China na semana passada, informa Washington

Um diplomata dos Estados Unidos visitou a China na semana passada, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira (28), sinalizando uma retomada tímida do diálogo entre Washington e Pequim, após o cancelamento repentino da viagem de Antony Blinken, no começo de fevereiro.



Rick Waters, que chefia a "casa da China", a qual supervisiona a política dos Estados Unidos para o gigante asiático no Departamento de Estado, visitou Pequim, Hong Kong e Xangai, disse o porta-voz da diplomacia americana, Vedant Patel.



Waters se reuniu na China com colegas e funcionários americanos, acrescentou Patel, referindo-se à viagem como "uma visita de trabalho".



Esta foi a primeira visita à China de um funcionário americano desde o cancelamento da viagem que o secretário de Estado faria em fevereiro devido a um incidente com um suposto balão espião chinês. Desde então, a relação entre Pequim e Washington se tornou particularmente tensa.