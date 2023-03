As tragédias mais recentes de migrantes que atravessam o México

Um incêndio em um centro de detenção de migrantes na cidade mexicana de Ciudad Juárez provocou, na noite de segunda-feira (27), a morte de 39 deles na mais recente tragédia envolvendo pessoas que tentam entrar sem documentos nos Estados Unidos.



Confira a seguir a lista dos incidentes mortais mais recentes envolvendo migrantes que cruzam o território mexicano.



- Em 19 de fevereiro passado, um ônibus transportando cidadãos de Venezuela, Colômbia e América Central por uma rodovia que liga os estados de Oaxaca e Puebla (centro) deixa ao menos 17 mortos e 15 feridos.



- Em 7 de fevereiro passado, oito guatemaltecos e um hondurenho morreram quando a caminhonete em que viajavam caiu em um córrego no estado de Nuevo León (norte). Cinco mexicanos morreram no acidente.



- Em 27 de junho de 2022, 56 migrantes morreram asfixiados em um trailer abandonado em San Antonio, Texas (estado fronteiriço com o México), entre eles 26 mexicanos. O trailer passou pelo território mexicano.



- Em 9 de dezembro de 2021, um caminhão de carga levando 160 migrantes irregulares se chocou contra uma ponte para pedestres em uma rodovia do estado de Chiapas (sul), deixando 56 mortos, originários de Guatemala, República Dominicana, Honduras e Equador.