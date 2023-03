Dois paquistaneses são detidos na Grécia por planejar ataques contra israelenses

Dois paquistaneses, de 29 e 27 anos, que tentavam atacar alvos israelenses no centro de Atenas, foram detidos como parte do desmantelamento de uma "rede terrorista" na Grécia - disseram fontes policiais à AFP nesta terça-feira (28).



Pouco antes, a polícia havia anunciado "o desmantelamento de uma rede terrorista" e a prisão de dois estrangeiros que planejavam "ataques".



Segundo fontes policiais, os dois paquistaneses são de origem iraniana.



"Após ações coordenadas da polícia grega e do Serviço Nacional de Inteligência, uma rede terrorista foi desmantelada. A rede planejava, no exterior, ataques contra alvos cuidadosamente selecionados em território grego", disse a polícia em um comunicado.



"Já tinham escolhido o alvo do ataque (...) e realizado o reconhecimento da área" e se preparavam para atacar depois de "receberem instruções definitivas" para executarem seu projeto, segundo a mesma fonte.