Tribunal holandês rejeita proibição de filme considerado difamatório pelo escritor Houellebecq

Um tribunal holandês rejeitou nesta terça-feira (28) a proibição do filme "Kirac 27", considerado difamatório pelo escritor francês Michel Houellebecq.



No trailer do filme, o escritor aparece sem camisa, beijando uma jovem em uma cama. Houellebecq considera que isso prejudica sua reputação e que foi retratado como uma "estrela pornô".



O tribunal "rejeitou as ordens solicitadas e ordenou que Houellebecq pagasse as custas do processo, estimadas até o momento em US$ 1.500 (aproximadamente R$ 7.845)", disse o juiz de medidas provisórias do tribunal de Amsterdã.



"É incompreensível que Houellebecq teria participado das gravações se achasse o contrato realmente problemático", declarou o magistrado em um julgamento por escrito.



O juiz rejeitou a alegação de Houellebecq de que ele havia assinado o contrato, porque estava deprimido e havia bebido.



O autor considerou o veredicto "muito decepcionante", disse à AFP sua advogada Jacqueline Schaap.



"Houellebecq planeja recorrer da decisão rapidamente", acrescentou.



O diretor do filme, Stefan Ruitenbeek, expressou seu alívio com a decisão.



"Sempre quis fazer um retrato íntegro. Espero que Michel fique satisfeito com o resultado", disse ele, na nota emitida por seu advogado.



Em fevereiro, Houellebecq perdeu um processo semelhante em um tribunal francês.