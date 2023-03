Independentista Humza Yousaf é o novo primeiro-ministro da Escócia

Um dia após ser eleito o novo líder do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em Inglês), o independentista Humza Yousaf foi nomeado formalmente como primeiro-ministro da Escócia nesta terça-feira (28).



Até agora ministro da Saúde do governo regional escocês, Yosaf se torna o primeiro líder muçulmano de um governo na Europa Ocidental.



O político de 37 anos sucede a ex-primeira-ministra Nicola Sturgeon, que anunciou sua renúncia de forma abrupta em fevereiro, após oito anos no cargo.



Na quarta-feira, Yousaf fará o juramento perante a Suprema Corte escocesa.



O governo local do país de 5,5 milhões de habitantes tem jurisdição sobre questões importantes, como educação, saúde e justiça. Mas a nomeação de um novo líder também é necessária para o futuro do Reino Unido, onde as divisões entre as quatro nações - Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte - foram agravadas pela saída do Reino Unido da União Europeia, em 2021.



"O povo escocês precisa de independência agora mais do que nunca e seremos a geração que vai conquistar a independência", disse Yousaf na segunda-feira, após o anúncio de sua eleição.



No centro do programa de seu partido, o projeto independentista vinha perdendo apoio nos últimos tempos.



Segundo uma pesquisa da YouGov de 13 de março, 46% dos entrevistados eram a favor da independência, contra os 50% do mês anterior.



A Escócia realizou um referendo sobre a autodeterminação em 2014 em que 45% dos escoceses votou a favor da separação do Reino Unido.



O projeto independentista foi reavivado com o Brexit, que teve a oposição de 62% dos cidadãos do país, e o SNP defendeu a ruptura com Londres como forma de retornar à União Europeia.



Durante sua campanha eleitoral, Yousaf analisou que o partido havia passado muito tempo criticando as falhas do governo central britânico e não o suficiente criando a visão de uma Escócia independente.