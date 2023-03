Terremoto de Turquia e Síria destruiu meios de subsistência de 828 mil pessoas (OIT)

O terremoto que atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria em fevereiro destruiu os meios de subsistência de 828.000 trabalhadores - informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) nesta terça-feira (28).



Com um balanço de mais de 56 mil mortos nos dois países, o terremoto gerou uma redução na atividade equivalente ao trabalho de 658 mil pessoas na Turquia, segundo uma avaliação desta agência da ONU.



Na Síria, país devastado após 12 anos de guerra civil, cerca de 170 mil trabalhadores perderam seus empregos após o terremoto.



"A criação de empregos é essencial para uma resposta eficaz e inclusiva para esta catástrofe", disse o diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo, em um comunicado.



Mais de quatro milhões de trabalhadores vivem nas províncias afetadas da Turquia, a maioria empregada na agricultura, indústria manufatureira, comércio e outros serviços de baixo valor agregado.



Uma conferência internacional de doadores realizada em 20 de março em Bruxelas prometeu destinar 7 bilhões de euros (cerca de US$ 7,5 bilhões, R$ 39,2 bilhões) em ajuda para Turquia e Síria.