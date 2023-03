Nave russa danificada retorna à Terra

A nave Soyuz MS-22, que sofreu vazamento de líquido de resfriamento enquanto estava acoplada à Estação Espacial Internacional (ISS) em dezembro, pousou nesta terça-feira (28) no Cazaquistão sem tripulantes, como planejado, segundo imagens divulgadas pela agência russa Roscosmos.



A cápsula pousou às 17h46 locais (8h46 no horário de Brasília) a sudeste da cidade de Jezkazgan (centro) e teve transmissão ao vivo da agência.



A Roscosmos informou em comunicado que 218 quilos de carga, incluindo resultados de experimentos científicos, foram transportados a bordo da Soyuz MS-22, que inicialmente levaria o astronauta americano Frank Rubio e os cosmonautas russos Sergei Prokopiev e Dmitri Peteline de volta à Terra.



O vazamento de líquido de resfriamento ocorreu após a nave ter sido atingida por um micrometeorito, de acordo com Moscou, que decidiu enviar a nave MS-23 como substituta para o retorno dos tripulantes em setembro.



O incidente gerou preocupação sobre a temperatura que poderia ser atingida dentro da nave quando ela retornasse à Terra.



Os três membros do MS-22, que viajaram no final de setembro de 2022, deveriam retornar à Terra no final de março, mas só voltarão em setembro.