Terremoto de 6,1 graus abala o norte do Japão

Um terremoto de 6,1 graus de magnitude sacudiu o norte do Japão nesta terça-feira, informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA), mas não foi emitido um alerta de tsunami.



O tremor aconteceu às 18H18 (6H18 de Brasília) perto do município de Aomori, a 20 quilômetros de profundidade, segundo a JMA, e também foi sentido na ilha de Hokkaido.



O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) mediu a magnitude do tremor em 6,2 graus.



De acordo com o canal de televisão público NHK, o governo não emitiu um alerta de tsunami.



A imprensa local não relatou danos até o momento.



Os terremotos são frequentes no Japão, que fica no "círculo de fogo" do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que passa pelo sudeste asiático e a bacia do Pacífico.



O país aplica normas rígidas no setor de construção para garantir que os edifícios suportem fortes terremotos. O governo organiza com frequência exercícios de emergência.