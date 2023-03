Netanyahu adia reforma judicial polêmica após protestos em massa

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, adiou nesta segunda-feira (27) o processo de adoção da reforma judiciária em análise no Parlamento, após protestos em massa nas ruas contra o governo.



"Quando há uma chance de impedir uma guerra civil através do diálogo, como primeiro-ministro eu faço uma pausa para o diálogo", declarou Netanyahu em um discurso televisionado.



O primeiro-ministro anunciou que a adoção dos distintos projetos de lei da reforma foi adiada para a próxima sessão parlamentar, após o feriado da Páscoa judia (5-13 de abril), cedendo assim em parte às exigências da oposição.



Imediatamente após o anúncio, a Histadrut, principal confederação sindical do país, proclamou o fim da greve feral convocada horas antes.



O líder da oposição israelense, Yair Lapid, disse estar "disposto a iniciar um verdadeiro diálogo", mas somente se o projeto de lei for "totalmente" interrompido.



Benny Gantz (centro-direita), outra das principais figuras da oposição, também comemorou a decisão de Netanyahu. "Melhor tarde do que nunca", afirmou.



Os Estados Unidos, principais aliados de Israel, aplaudiram a medida, que "dá mais tempo para que um compromisso seja encontrado", segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



No domingo, milhares de pessoas foram às ruas de Tel Aviv depois que Netanyahu destituiu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, por pedir uma suspensão de um mês do processo legislativo da aprovação da reforma.



Após os confrontos entre a população e as forças de segurança, o presidente israelense, Isaac Herzog, fez um chamado para "deter imediatamente o processo legislativo".



- "Reforma de loucos"-



Na segunda-feira, uma multidão -cerca de 80 mil manifestantes, segundo a mídia local- saiu às ruas de Jerusalém para protestar contra a reforma. À noite, uma contramanifestação, com milhares de participantes, segundo um jornalista da AFP, aconteceu não muito longe da primeira.



Também houve mobilizações contra a reforma em Tel Aviv e Haifa (norte).



"Pedimos ao governo que detenha esta reforma de loucos", disse à AFP Keren Mimran, uma manifestante de 57 anos que trabalha no setor de alta tecnologia.



Nesta segunda-feira, a comissão parlamentar de leis votou a favor de um dos elementos da reforma: o projeto de lei pelo qual modifica-se o processo de indicação dos juízes.



A reforma promovida pelo governo de Netanyahu, um dos mais à direita da história de Israel, busca aumentar o poder dos políticos sobre os juízes e diminuir o papel da Suprema Corte.



Netanyahu e seus aliados ultraortodoxos e de extrema direita defendem a mudança sob o argumento de que é preciso equilibrar a correlação de forças entre os cargos eleitos e a Suprema Corte, que consideram politizada.



Seus detratores consideram que a reforma ameaça a separação de poderes e o caráter democrático do Estado de Israel.



A rejeição ao projeto provocou nos últimos três meses um dos maiores movimentos populares de protestos da história do país.



Na segunda-feira, as principais organizações patronais se afastaram das convocações de greve, mas pediram diálogo para interromper o processo.



Muitas empresas privadas --bancos, seguradoras, redes de confecções e restaurantes-- aderiram à greve, algo incomum no país.



A paralisação afetou também os voos no aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv.



Em um discurso televisionado na quinta-feira, Netanyahu comprometeu-se "a acabar com a divisão", mas reiterou sua determinação em aprovar a reforma.



No dia seguinte, o primeiro-ministro foi chamado à ordem pelo tribunal, que considerou "ilegal" a sua intervenção pública sobre a reforma judicial, uma vez que está implicado em processos por corrupção, fraude e abuso de confiança, acusações que ele nega.