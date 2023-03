Mulher mata 6 pessoas em ataque a tiros em escola fundamental nos EUA

A executora do crime ainda não foi identificada (foto: Handout/METRO NASHVILLE POLICE DEPARTMENT/AFP)

Uma jovem armada com "pelo menos" dois rifles de assalto e uma pistola abriu fogo, nesta segunda-feira (27), em uma escola de ensino fundamental em Nashville, no sul dos Estados Unidos. Na ação, ela matou três crianças e três adultos até ser abatida, informou a polícia.A mulher, "que aparenta menos de 20 anos", entrou nas instalações da escola cristã particular "The Covenant School" pela manhã e efetuou uma série de disparos enquanto caminhava pelo colégio, explicou o porta-voz da polícia local, Don Aaron, em coletiva de imprensa.As forças de segurança agiram depois de ouvirem tiros no andar de cima. Eles "imediatamente" subiram e "mataram" a agressora, disse ele."Três alunos e três adultos morreram", afirmou Aaron, acrescentando que não há mais vítimas na escola, que tem cerca de 200 alunos e 40 funcionários."Estou devastado e com o coração partido pelas trágicas notícias", tuitou o senador republicano Bill Hagerty.Vários funcionários do estado do Tennessee também expressaram indignação nas redes sociais.Ataques a tiros mortais são comuns nos Estados Unidos, onde existem cerca de 400 milhões de armas de fogo em circulação.