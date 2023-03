Presidente ucraniano revela visita a posições militares em Zaporizhzhia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (27) que visitou posições do Exército na região de Zaporizhzhia (sul), parcialmente sob controle das forças russas.



"Me reuni hoje com Zelensky na cidade de Zaporizhzhia e fizemos uma rica troca" sobre a proteção da central nuclear de Zaporizhzhia e de seus funcionários, escreveu Grossi em um tuíte, acompanhado de uma foto de ambos.



A central de Zaporizhzhia - a maior usina nuclear de Europa que fica a dezenas de quilômetros da cidade de mesmo nome - está nas mãos das tropas russas há um ano.



Zelensky e Grossi visitaram uma central hidroelétrica que alimenta a central nuclear.



Mais cedo, o presidente ucraniano afirmou que visitou "a principal linha" da frente sul.



"Estou honrado por estar aqui hoje, perto dos nossos militares", disse Zelensky nas redes sociais, onde publicou um vídeo dele com soldados ucranianos, gravado durante a visita.



Zelensky visitou Zaporizhzhia uma semana depois de viajar para a cidade de Kherson, no sul, um dia depois de passar por Bakhmut, localidade do leste onde uma feroz batalha é travada.