Quase 200 refugiados rohingya chegam a nado na Indonésia

Ao menos 184 refugiados rohingya chegaram a nado no oeste da Indonésia nesta segunda-feira (27) depois de serem abandonados no mar por uma embarcação, disseram autoridades.



Alguns moradores da cidade de Peureulak, na província de Aceh, alertaram a polícia na manhã desta segunda-feira quando descobriram um grupo de 94 homens, 70 mulheres e 20 crianças.



"Quando eles chegaram, não havia nenhum barco na praia", disse à AFP Nasri, autoridade da cidade de Peureulak.



"Alguns refugiados pareciam fracos, provavelmente não comiam nada há dias", acrescentou.



Segundo um dos passageiros, o grupo foi abandonado no mar pelo capitão da embarcação, que ordenou que nadassem até a costa.



"Depois disso, o barco que nos trouxe partiu imediatamente", disse um refugiado rohingya chamado Ali, segundo a agência indonésia Antara.



Segundo ele, os refugiados vieram de Mianmar e queriam chegar à Malásia.



Todo ano, milhares de rohingya arriscam suas vidas tentando chegar à Malásia ou à Indonésia a bordo de embarcações precárias.



Os rohingya são uma minoria muçulmana de Mianmar, que fugiram em massa, principalmente para Bangladesh, após uma campanha de repressão militar em 2017.