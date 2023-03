Tirana Hassan vai comandar a HRW

A Human Rights Watch (HRW) designou pela primeira vez em sua história uma mulher, Tirana Hassan, para o cargo de diretora executiva da organização de defesa dos direitos humanos. Ela vai substituir Kenneth Roth, que comandou a ONG por quase três décadas.



"Tirana Hassan, advogada e pesquisadora veterana, que documentou abusos dos direitos humanos no contexto de crises e conflitos ao redor do mundo, foi designada a próxima diretora executiva da HRW", afirma um comunicado divulgado pela organização.



Nascida em Singapura, filha de pai paquistanês e mãe chinesa e cingalesa, Hassan, de 48 anos e nacionalidade australiana, ocupava o posto de forma interina desde setembro de 2022, após a saída de Roth.



"Tirana Hassan começou a carreira como assistente social e passou muitos anos trabalhando com mulheres e crianças em situações de conflito e crises", destaca a ONG, antes de recordar que ela chegou a Human Rights Watch em 2010.



Depois de passar um período na Anistia Internacional, ela retornou em 2020 a HRW como diretora de programas.



"Tirana tem a rara combinação de experiência como pesquisadora, criatividade estratégica e profundo compromisso com os princípios dos direitos humanos que a Human Rights Watch precisa", afirmou Kenneth Roth.



Hassan se concentrará em usar "todos os recursos possíveis para pressionar os governos para que cumpram suas obrigações com as vítimas em todo o mundo", afirma o comunicado da HRW, que menciona países como "Afeganistão, Israel e Palestina, Etiópia e Irã".