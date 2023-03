Ator Jonathan Majors é detido em NY por violência doméstica

O ator Jonathan Majors, uma estrela em ascensão em Hollywood, foi detido em Manhattan acusado de agressão, tentativa de estrangulamento e assédio a uma mulher de 30 anos, em um caso de violência doméstica, confirmou a polícia de Nova York neste domingo (26).



Após responder a uma chamada de emergência no sábado pela manhã, e depois de "uma investigação preliminar", a polícia determinou que "um homem de 33 anos estava envolvido em uma disputa doméstica com uma mulher de 30 anos. A vítima disse que havia sido agredida", informou a polícia em um comunicado enviado à AFP.



A mulher, cuja relação com o ator não foi revelada, foi levada ao hospital com lesões menores na cabeça e no pescoço, em "condição estável".



A representante de Majors, Carrie Gordon, garantiu, em uma nota publicada pelo jornal Los Angeles Times, que o ator "não fez nada de mau". "Esperamos poder limpar seu nome e esclarecer" o ocorrido, acrescentou.



A polícia não confirmou se o ator permanecia detido e pediu que esse questionamento fosse direcionado às autoridades judiciais, que não responderam aos pedidos da AFP.



O incidente acontece em um momento importante para a carreira de Majors, com papéis relevantes em alguns filmes recentes, como "Creed III" e "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", além de "Magazine Dreams", longa apresentado em janeiro no Festival de Cinema de Sundance.