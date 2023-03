Ex-presidente argentino Mauricio Macri não será candidato este ano

O líder da oposição liberal de direita na Argentina e ex-presidente (2015-19) Mauricio Macri confirmou neste domingo (26) que renuncia a ser candidato nas eleições presidenciais de outubro deste ano.



"Quero ratificar a decisão de que não serei candidato nas próximas eleições. Há um grande número de novos líderes. Espero que não nos deixem ser pisoteados pelo populismo", disse ele em um curto vídeo transmitido nas redes sociais.



Macri, 64 anos, é um bilionário chefe de uma poderosa holding familiar e ex-presidente do popular clube Boca Juniors.



Ao fracassar em sua tentativa de reeleição em 2019 contra o atual chefe de Estado, Alberto Fernández (à frente de uma aliança de peronistas de centro-esquerda e centro-direita) deixou pendente a maior dívida contraída pela Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI), de cerca de 44,5 bilhões de dólares (cerca de R$ 235 bilhões no câmbio atual).



A queda na candidatura de Macri se soma à já anunciada pela líder do governo peronista, Cristina Kirchner, presidente de centro-esquerda duas vezes entre 2007 e 2015.



Até o momento, o principal candidato presidencial pela oposição é o prefeito de direita da capital, Horacio Rodríguez Larreta, segundo as pesquisas, embora tenha como forte rival interna a ex-ministra de Segurança de Macri, Patricia Bullrich.



"A histórica decisão de Mauricio Macri confirma sua grandeza e generosidade", disse Bullrich em suas contas nas redes sociais.