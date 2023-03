'Nem crime, nem delito' - Trump refuta investigação da Justiça de Nova YorK

O ex-presidente americano Donald Trump refutou, neste sábado (25), seu possível indiciamento por ter pago pelo silêncio de uma atriz pornô com quem teria tido um caso, ao celebrar seu primeiro comício de campanha às presidenciais de 2024 na cidade de Waco, Texas.



"O procurador distrital de Nova York, sob os auspícios e a direção do 'Departamento de Justiça', em Washington, DC, esteve me investigando por algo que não é nem um crime, nem um delito, nem um caso", disse Trump a seus apoiadores.



O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, investiga o pagamento de 130 mil dólares (cerca de R$ 560 mil) pelo escritório de Trump à atriz pornô Stormy Daniels nas semanas prévias às eleições presidenciais de 2016.



"Eu nunca gostei da 'cara de cavalo'", disse Trump, usando uma expressão depreciativa para se referir à atriz.



"Aquela não seria a pessoa. Não há outra. Nós temos uma ótima primeira-dama", acrescentou.



Trump havia dito que seria preso na semana passada, alertando que seu indiciamento poderia resultar em "morte e destruição em potencial", aparentemente de parte de seus apoiadores furiosos.



Ele pode se tornar o primeiro ex-presidente ou presidente no cargo a ser acusado de um crime se o grande júri, um painel de cidadãos convocado por Bragg, decidir pelo indiciamento.