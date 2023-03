O presidente francês, Emmanuel Macron, aproveitará sua "visita de Estado" à China, em abril, para "trabalhar" com seu contraparte chinês, Xi Jinping, sobre um "retorno à paz" na Ucrânia, informou o Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa, nesta sexta-feira (24).



Macron visitará Pequim e Cantão entre e 5 e 8 de abril, informou o Palácio do Eliseu, acrescentando que o presidente francês considera importante manter "um diálogo constante e exigente com a China".