Opositor indiano Rahul Gandhi é expulso do Parlamento após ser condenado

O líder da oposição indiana Rahul Gandhi, condenado por difamação contra o primeiro-ministro Narendra Modi, foi expulso do Parlamento, anunciou a instituição nesta sexta-feira (24).



"Rahul Gandhi (...) está desqualificado como membro da Lok Sabha [câmara baixa] a partir da data de sua condenação", disse o Parlamento em nota.



O político de 52 anos lidera o Partido do Congresso, formação que teve papel fundamental no fim da colonização britânica. O partido agora tem menos peso, devido às suas lutas internas e às saídas de alguns de seus membros.



Gandhi, que não tem vínculos familiares com Mahatma Gandhi, é bisneto de Jawaharlal Nehru, um líder independente que se tornou o primeiro primeiro-ministro do país.



A decisão da câmara baixa ocorre um dia depois de Rahul Gandhi ser considerado culpado de difamação por um comentário feito durante a campanha de 2019, na qual chamou Modi de "ladrão".



O governo de Modi, no poder desde 2014, é amplamente criticado por usar procedimentos judiciais para silenciar os críticos.



"Rahul Gandhi tem falado destemidamente dentro e fora do Parlamento... está claro que ele está pagando o preço", disse o porta-voz do Congresso, Abhishek Manu Singhvi, à imprensa.



O líder da oposição foi condenado a dois anos de prisão, mas foi libertado na quinta-feira depois que seus advogados anunciaram que iriam recorrer.



Diante do tribunal, Gandhi disse que queria "denunciar a corrupção no país" sem tentar insultar ninguém, segundo sua defesa.



O Parlamento decidiu expulsá-lo da câmara sem esperar pelo resultado do processo da apelação. Gandhi é alvo de outros dois processos por difamação.